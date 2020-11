Ter Stegen comemora volta com grandes defesas na Champions

Em jogo com destaque para os goleiros, o Barcelona derrotou o Dínamo de Kiev por 2 a 1 e garantiu sua terceira vitória na Champions. Com 100% de aproveitamento, a equipe catalã está em situação confortável para avançar no torneio.

Ter Stegen voltou a atuar após três meses se recuperando de lesão de joelho e teve ótima atuação, sendo fundamental com pelo menos quatro defesas difíceis. Confira no vídeo acima suas palavras após a partida.

Com o resultado, o Barcelona manteve o 100% de aproveitamento na Champions League, soma nove pontos e tem situação confortável na liderança do grupo G.

Na próxima rodada da fase de grupos da Champions League, o Barcelona visita o Dínamo de Kiev em jogo marcado para 24 de novembro.