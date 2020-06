Ter Stegen continua pulverizando recordes

Ter Stegen vai de recorde em recorde. Ampliou em uma partida a sua marca de jogos sem sofrer gols, e baterá o de mais minutos sem pegar a bola dentro das redes assim que a próxima partida començar

Marc-André Ter Stegen havia chegado a marca de quatro jogos imbatível, e após o 1-0 contra o Athletic já são cinco. Superou o seu próprio recorde, que era de quatro partidas seguidas, alcançado em duas temporadas diferentes.

Consequentemente, igualou a sua marca pessoal de 450 minutos invicto, fixado no começo da temporada 2017-18, quando o gol de Benzema no minuto 39 da Supercopa voltou a colocar o contador em zero.

Na próxima rodada, assim que a bola rolar em Balaídos, Ter Stegen superará essa marca do minutos mesmo em caso de derrota do Barcelona.