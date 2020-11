Champions League: Ter Stegen está de volta!

Tudo pronto no Camp Nou para o confronto dessa quarta-feira. O Barça recebe o Dinamo Kiev em casa pela Liga dos Campeões. (confira as prováveis escalações aqui)

Com tempo para a partida, Ter Stegen chegou, como havia sido planejado. O goleiro já tem em seu poder a alta médica. Após 78 dias de ausência, ele está pronto para voltar estar sob os três paus do Barcelona. O goleiro finalmente se recuperou da lesão no joelho que o impediu de jogar todo esse tempo.

Nesta ocasião, Riqui Puig entrou nos planos de Koeman. Essa é outra novidade da lista.

São desfalques Umtiti, Coutinho e Araujo. Os três continuam na enfermaria e, portanto, não estão disponíveis para jogar contra o Dínamo de Kiev.

Esta é a lista completa de convocados: Ter Stegen, Dest, Piqué, Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Ansu Fati, Junior, Iñaki Peña