Ter Stegen, Lenglet e De Jong, a favor da redução salarial?

O Barcelona continua se movimentando por terrenos pantanosos e as polêmicas não param de surgir no clube catalão. O último tem a ver com a redução salarial de 30% que o clube quer impor ao elenco.

Os jogadores, indicados pelo 'RAC1', não estão satisfeitos com a forma como a Diretoria atua e nem com tal redução no salário, então precisaram mostrar seu descontentamento.

Conforme revelado pelo 'Sport', os jogadores enviarão uma carta a Bartomeu na qual expressarão sua rejeição a este corte e explicarão suas razões ponto a ponto. A princípio, esperava-se que fosse assinado por toda a equipe, mas parece que há dissidentes, como Piqué, conforme informado nessa segunda-feira.

De acordo com Jordi Borda em 'Catalunya Ràdio', três dos membros da primeira equipa decidiram não carimbar a sua assinatura no documento e parecem estar dispostos a aceitar a redução salarial: Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet e Frenkie de Jong.

Os casos do holandês e francês seriam os mais surpreendentes, já que a rejeição do goleiro alemão a pedido de seus companheiros seria mais justificada devido à sua situação especial.

E é que o ex-Borussia Mönchengladbach está negociando a renovação de seu contrato, então qualquer conflito pode romper um acordo que o tornaria o goleiro mais bem pago do planeta.