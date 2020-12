Ter Stegen, Messi e Coutinho voltam à lista do Barcelona

Em sétimo lugar na tabela do Campeonato Espanhol, com 14 pontos e um jogo atrasado, o Barcelona visita o Cádiz neste sábado pela 12ª rodada.

O adversário do fim de semana é justamente o time que está uma posição acima, com um ponto de vantagem e dois jogos a mais. Em caso de vitória, a equipe catalã pode igualar a quantidade de pontos do Real Madrid (4º colocado).

Um dia antes do jogo, Ronald Koeman divulgou a relação de jogadores disponíveis, confirmando os retornos de Marc-André Ter Stegen, Araujo, Leo Messi e Philippe Coutinho. Por outro lado, o técnico não conta com Piqué, Umtiti, Sergi Roberto e Ansu Fati (lesionados), além de Matheus (decisão técnica).

A lista de convocados do Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Busquets, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, De Jong, Junior Firpo, Iñaki Peña e Mingueza.