Ter Stegen pode ter que passar por cirurgia

O estado de saúde de Ter Stegen é o motivo atual de preocupação do Barcelona para os próximos meses. O goleiro enfrenta problemas desde que se queixou de dor no joelho direito há alguns meses.

Naquela época, os médicos diagnosticaram um problema no tendão patelar e o alemão passou por tratamento com células-tronco para evitar a necessidade de ser submetido a uma cirurgia.

De acordo com o jornal 'AS', a dor havia passado, mas com o alto ritmo de jogos que as equipes tiveram nessas semanas, o desconforto voltou a causar preocupações no Camp Nou.

As dores não são tão intensas quanto na última vez, abrindo a possibilidade de participar da reta final da Liga dos Campeões. Após a competição, pode haver a necessidade de realizar uma operação.

Caso optem por uma cirurgia, Ter Stegen poderá ficar afastado por até quatro meses, prejudicando seu início da temporada 2020-21.