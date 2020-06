VÍDEO: Ter Stegen se diz feliz com atitude contra o Sevilla

Para a próxima partida, nessa terça-feira, a equipe de Quique Setién tem novidades na lista de relacionados para enfrentar o Ahletic de Bilbao, tanto em ausências quanto retornos. Será o momento de tentar recuperar a liderança.

Na sexta-feira, o Barcelona visitou o Sevilla pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol em partida que terminou com um amargo empate em 0 a 0. Não conquistar os três pontos fez o time catalão ser superado pelo Real Madrid na tabela, perdendo a liderança do Campeonato Espanhol.

Depois da partida, o goleiro Ter Stegen comentou a atuação do time e teve pontos positivos a destacar.