Ter Stegen será operado nessa terça-feira

Pouco depois de confirmar a demissão do técnico Quique Setién, o Barcelona divulgou que Marc-Andre Ter Stegen será operado. O objetivo é acabar com as dores sentidas do joelho direito.

Conforme afirma o comunicado do clube nas redes sociais, o problema vinha afetando o tendão rotuliano do jogador ao longo da temporada. Pensando na campanha 2020-21, o goleiro e a equipe médica decidiram por uma intervenção, que será realizada nessa terça-feira.

"Ter Stegen será operado no tendão rotuliano do joelho direito, nesta terça-feira, pelo Dr. Ramon Cugat. O clube dará mais informações ao término da cirurgia. É uma medida preventiva, já que o goleiro sentiu dores na região durante a temporada", disse a nota oficial do Barcelona.

Nesta temporada, Ter Stegen disputou 46 jogos e sofreu um total de 50 gols em todas as competições. O goleiro chegou ficar 15 partidas sem ser vazado.