Ter Stegen surpreende ao escolher o atacante mais difícil

Ter Stegen, assim como qualquer goleiro de um time do nível do Barcelona, já enfrentou os jogadores do mais alto nível do futebol mundial. Atacantes brilhantes já deram trabalho ao alemão.

Em meio à crise do coronavírus, ele interagiu com seus seguidores e respondeu perguntas pelas redes sociais. Um dos questionamentos foi sobre qual é o atacante mais difícil que ele já enfrentou.

"Houve vários, mas um adversário que sempre foi muito complicado foi o Aritz Aduriz, do Atheltic Bilbao", respondeu o goleiro do Barcelona.