Terça-feira recheada de emoção na Champions League

Veja os jogos de hoje e a situação de cada grupo:

Grupo A

14:55 - Lokomotiv Moscou x RB Salzburg

17:00 - Atlético de Madrid x Bayern de Munique

Apesar de ter conquistado 5 pontos e marcado apenas 4 gols, o Atlético de Madrid chega nessa rodada dependendo apenas de suas forças para se classificar na segunda posição do grupo. O confronto será difícil, contra o líder e já classificado Bayern de Munique. Na partida de ida, os alemães golearam em casa o time de Simeone por 4 a 0.

Mesmo um empate ainda deixa o Atlético a uma vitória da vaga, já que o Lokomotiv Moscou pode empatar em pontos, mas leva a pior no confronto direto. Os russos recebem o RB salzburg que, para classificar, precisa vencer suas duas últimas partidas e ainda torcer para os espanhóis não ganharam do Bayern.

Grupo B

14:55 - Shakhtar Donetsk x Real Madrid

17:00 - Borussia Mönchengladbach x Internazionale

Apesar de ainda estar embolado, a situação do grupo B pode ser definida hoje. Para classificar, o Real Madrid precisa apenas vencer o Shakhtar Donetsk. Uma vitória dos ucranianos, porém, faz com que a segunda posição do grupo mude de dono, já que o Real perdeu para o Shakhtar em casa por 3 a 2 no primeiro encontro e leva a pior no confronto direto.

O Borussia Mönchengladbach chega embalado nessa rodada, após duas goleadas sobre o Shakhtar. Até mesmo o empate pode ser suficiente para que o time alemão avance de fase. Para isso, o Real não pode perder para o Shakhtar. A situação da Inter de Milão é mais complicada. Sem ainda vencer na competição, ela precisa de uma vitória para manter as esperanças de uma classificação milagrosa.

Grupo C

17:00 - Olympique de Marselha x Olympiacos

17:00 - Porto x Manchester City

O Grupo C não promete grandes mudanças para as rodadas finais. Manchester City, já classificado, e Porto, segundo do grupo, se enfrentam em Portugal. Um empate garante os portugueses na próxima fase, e uma vitória por 2 a 0 daria inclusive a liderança.

Para classificar, o Olympiacos precisa vencer os dois jogos que faltam, sendo o último deles por mais de dois gols de diferença, além de torcer para o City triunfar nesta terça. Os gregos enfrentam o já eliminado Olympique de Marselha, que luta apenas pela terceira posição do grupo para garantir uma vaga na Liga Europa.

Grupo D

17:00 - Liverpool x Ajax

17:00 - Atalanta x Midtjylland

No grupo D, um empate diante do Ajax já é suficiente para garantir uma vaga nas oitavas.

A Atalanta, que entrou novamente na disputa após vencer o Liverpool na Inglaterra, pega o Midtjylland, que ainda não pontuou até aqui. A equipe italiana pode chegar na última rodada precisando apenas de um empate com o Ajax, caso vença sua partida e os holandeses não vençam os ingleses.

