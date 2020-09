Suposto uniforme do Corinthians tem azul, rosa e marrom

E vem novidade por aí no Corinthians: "vazaram" imagens na Internet de uma suposta terceira camisa do clube, criada pela Nike. Mesmo que o lançamento do uniforme só esteja marcado para a segunda metade do mês de setembro, o design da camisa já caiu nas redes sociais... e as opiniões sobre o modelo ficaram divididas.

Inspirado no Corinthian-Casuals, equipe inglesa que deu nome ao Timão, o uniforme é predominantemente marrom, com duas faixas azuis no formato de uma cruz e um escudo retrô, utilizado pelo clube no começo do século XX. As mangas e a gola também são do mesmo tom de azul-bebê, em uma cor que se assemelha ao Manchester City.

Confira as fotos do uniforme que foram "vazadas" na Internet, pelo site Mantos do Futebol:

No uniforme do Corinthian-Casuals, ao invés do azul - que é a "terceira cor" da equipe -, aparece o rosa, que foi deixado de lado pelo Corinthians na terceira camisa: ainda segundo o Mantos do Futebol, quem comprar a camisa a poderá personalizar com fonte rosa, ficando dentro do espírito para homenagear o clube inglês.

Ao contrário dos últimos uniformes do Timão, sucessos de crítica e público, esse próximo lançamento parece ter dividido opiniões: enquantos alguns acharam a homenagem válida, outros criticaram a arbitrariedade das cores e o design da camisa.

Os últimos uniformes do Corinthians feitos pela Nike seguiram o mesmo modelo de preço: R$ 399 na versão jogador e R$ 249 na versão torcedor. E aí, curtiu a próxima terceira camisa do Timão?