"Teremos que esperar 100 anos para ver outro Messi', diz Lewandowski

O atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, elogiou o seis vezes melhor jogador do mundo, Lionel Messi, do Barcelona, e destacou que vai demorar muito tempo para aparecer um novo “Messi”.

“É um grande jogador, um dos maiores da história do futebol. Sei que as expectativas ao seu redor são enormes e o que ele já conquistou é algo que talvez nunca ninguém conquiste. Talvez tenha que esperar 100 anos para que nasça alguém como ele”, disse, em entrevista ao diário 'Olé'.

Messi e Lewandowski concorrem ao prêmio The Best da Fifa 2020 - e não à Bola de Ouro, que não será entregue neste ano por conta da pandemia da Covid-19. O atacante do Bayern é o favorito para levar a premiação.

"Sei que ele também quer ganhar. Seria uma sensação única. Ganhar o The Best seria algo espetacular para mim e um prêmio para toda a equipe, porque sei como jogamos nesse ano. O que fizemos nessa temporada foi algo incrível.", apontou.

Lewandowski também prestou homenagem a Diego Maradona, que morreu aos 60 anos e abalou o mundo do futebol.

“Estamos todos muito tristes, mas infelizmente aconteceu. Quando ele jogou eu tinha acabado de nascer, mas sei exatamente o que ele fez no futebol e na Copa do Mundo de 1986, quantas partidas excelentes ele fez”, disse o atacante.