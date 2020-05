"Teriam conseguido o mesmo sem Guardiola"

Isso foi garantido em declarações reproduzidas pelo jornal britânico 'Mirror'. Stoichkov acredita que faltar do 'Barça de Guardiola' é uma falta de realidade e que, para ele, o de Santpedor mal influenciou uma equipe que estava destinada a vencer tudo, independentemente de quem fosse seu treinador.

Stoichkov é especialista em não deixar nenhuma declaração indiferente. É por isso que, ao falar da etapa de Guardiola no Barcelona, ​​o búlgaro falou sem problemas. "O trabalho de Pep foi fácil, ele conhecia bem a infraestrutura da categoria de base", disse ele.

"Frank Rijkaard construiu o time que Pep herdou. Messi e outros jovens já estrearam com Rijkaard e as mesmas coisas espetaculares teriam sido alcançadas com ou sem Pep", continuou o ex-atacante Bola de Ouro em 1994.

Para ele, Guardiola dificilmente contribuiu para a equipe. "Havia Thierry Henry, Deco, Ronaldinho, Márquez, Puyol e Valdés. Havia alguns jogadores que Pep teve que remover, mas Iniesta e Pedro entraram, isso deu a Messi mais tempo e a equipe já estava completa", ele retrucou, terminando.