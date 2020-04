Termômetro infravermelho para voltar ao futebol sem medo do COVID-19

A empresa espanhola Thermohuman, dedicada ao uso da termografia infravermelha para evitar lesões esportivas, adaptou sua tecnologia para controlar a temperatura nas entradas das instalações esportivas quando o treinamento é retomado e tem o interesse de vários clubes da LaLiga.

Essa tecnologia, que consiste no uso de câmeras infravermelhas que detectam a temperatura corporal daqueles que passam na frente delas, pode ser instalada nas entradas das cidades esportivas ou nos estádios para detectar aquelas com altas temperaturas corporais, um dos principais sintomas do COVID-19.

A Thermohuman, empresa formada por um grupo de pesquisadores espanhóis na área de Atividade Física e Ciências do Esporte, vem aplicando essa tecnologia há vários anos para analisar a temperatura corporal dos atletas e evitar riscos de lesões, com os quais trabalhou com equipes como Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain ou o inglês Liverpool.

"Com esta tecnologia de infravermelho, somos capazes de obter a resposta que uma determinada área do corpo tem a um exercício. Graças ao seu imediatismo, podemos evitar lesões objetivamente e especificamente", explica um de seus fundadores, Pedro Gómez Carmona.

Observando o progresso da pandemia de coronavírus, seus gerentes entenderam que era hora de adaptar suas técnicas a um serviço que poderia ser útil contra a emergência de saúde, levando em consideração que a termografia já havia sido usada em outras ondas pandêmicas na região na última década.

"Optamos por desenvolver algoritmos adaptados para analisar e identificar por vídeo a temperatura máxima de uma pessoa em sua cabeça e, assim, poder usar a tecnologia em acessos a gabinetes para identificar pessoas que podem começar a ter febre e, portanto, fazer uma tela para evitar que ela se expanda novamente no retorno à normalidade", explica o co-fundador da Thermohuman, Ismael Fernández.

Embora essa tecnologia "não seja um teste de coronavírus ou uma ferramenta de diagnóstico em si", diz Fernández, ela oferece "uma solução muito eficiente e fácil de usar para ajudar a detectar e identificar possíveis pessoas infectadas".

A partir dessa filtragem, para a qual o Thermohuman já possui um protótipo, pessoas com temperatura mais alta que o normal podem ser submetidas a testes mais específicos para detectar se têm a doença.

A Thermohuman, que trabalha há muito tempo com a LaLiga no desenvolvimento de projetos-piloto para vários de seus clubes, já tem o interesse de várias equipes profissionais que possam estar interessadas em usar sua tecnologia em suas entradas, para proporcionar maior segurança ao retorno de seus jogadores quando o autorização de emergência sanitária.