Teto do Bernabéu começa a ser removido

Imagens aéreas gravadas por 'Antena 3' mostram a evolução das obras da casa do Real Madrid. Especificamente, os tetos dos fundos do estádio foram removidos.

Agora, a aparência da estrutura lembra mais como era antes da Copa do Mundo de 1982. Com a reforma, haverá uma nova cobertura.

As obras foram retomadas na última terça-feira após a diminuição das restrições que havia devido ao coronavírus, que tem, na Espanha, número de casos estabilizados, ainda que siga com centenas de mortes diárias.

Como será o novo Santiago Bernabéu

O plano de construção aprovado pela maioria de partidos políticos aumenta a altura limite para o estádio, que terá uma cobertura retrátil articulada atuando como barreira de proteção acústica e de luz.

Serão mantidos os 125 mil metros quadrados do espaço esportivo privado. Um placar eletrônico pioneiro de 360 graus, a ampliação do museu do clube, a criação de mil lugares reservados a pessoas com deficiência física e melhoras da acessibilidade com escadas e elevadores adaptados são algumas das novidades. A remodelação inclui ainda o alargamento de calçadas, e a transformação da rua Rafael Salgado em passagem exclusiva de pedestres.

A estimativa inicial é de que Real Madrid terá de pagar 575 milhões de euros durante no máximo 35 anos para viabilizar financeiramente a obra.