Tévez escolheu seu ídolo e falou de sua relação com Messi

Carlos Tévez, agora encantado com sua função no Boca Juniors, fez uma live no Instagram e se mostrou próximo de seus seguidores. Ele respondeu a algumas perguntas, algumas delas um pouco incômodas.

“Meu ídolo é Diego Armando Maradona. Acho que ele poderia se adaptar ao futebol de hoje. Assim como Leo Messi, ele se encaixaria em qualquer lugar, eles jogam outro futebol, outra coisa”, disse o 'Apache'.

Ele acredita que, justamente sobre o camisa 10, sempre querem criar polêmica: "Tenho muito respeito por ele, nunca tive um problema sequer. Sempre se falou que a gente não se dava bem, nada a ver. Falam mais do que aconteceu".

Para fechar, ele escolheu a Seleção Argentina de que mais gostou durante sua passagem pela 'Albiceleste': “A de 2006 foi a melhor. Perdemos por pouco nos pênaltis contra a Alemanha. Das que joguei, foi a que mais se aproximou. Agora a Seleção está muito boa, a transformação será algo bom, trará um novo ar".