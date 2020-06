Tevez no Corinthians: 'não descarto nada'

Pela primeira vez, Carlos Tevez falou sobre a possibilidade de voltar a atuar pelo Corinthians, desta vez para se aposentar no Alvinegro. O atacante argentino de 36 anos deve seguir no Boca Juniors por mais seis meses e depois, deixou o futuro em aberto.

"Verei se me aposento em dezembro ou se vou jogar seis meses no Corinthians ou seis meses no West Ham", disse Tevez à rádio La Red AM 910. "Deixo a chance aberta, não quero ser escravo das minhas palavras."

Sobre a possibilidade de voltar à Premier League, Tevez brincou: "Se decidir por Europa, iria ao West Ham. Nem que sejam seis meses para que me aplaudam". Vale lembrar que o argentino também atuou por Manchester United e Manchester City na Inglaterra, além da Juventus na Itália.

O atual contrato do atacante com o Boca durá até o dia 30 de junho, próxima terça-feira, mas o atacante deixou claro que renovará por seis meses com o time xeneize. "Vou seguir, claro. Sigo no Boca. Quero outra chance de ganhar a Libertadores."

Ainda sobre o novo contrato, Tevez afirmou: "Creio que o importante é que com essa pandemia que estamos passando e muita gente sofrendo por falta de trabalho, decidi com minha família que o contrato que me ofereceu o Boca será doado a uma entidade sem fins lucrativos. Vou doar todo o meu contrato. Não quero nada de dinheiro, não quero nem vê-lo."

Esta é a segunda vez que o nome do argentino é cogitado no Corinthians desde a paralisação do futebol pela Covid-19. Uma brincadeira de Ronaldo fez com que os torcedores do time implorassem pela volta de Tevez.

O argentino foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2005 e deixou saudades em muitos torcedores, mesmo com uma saída conturbada. Ele está entre os maiores artilheiros do Alvinegro no século 21.