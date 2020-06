Tévez renovará com o Boca Juniors e doará todo seu salário a ONG

Fim de uma das novelas nas últimas semanas: Carlos Tevez continuará no Boca Juniors, pelo menos, por mais uma temporada, que será sua décima primeira em Alberto José Armando.

O argentino confirmou nesta sexta-feira em declarações na 'Radio La Red': "Vou continuar, obviamente. Ainda estou no Boca. Quero outra chance de jogar a Libertadores".

Além disso, Tevez surpreendeu ao afirmar que o dinheiro não será um problema ao negociar seu próximo contrato: "No contrato que o Boca me ofereceu, vou doar tudo para uma entidade sem fins lucrativos".

"Contrato e salário, então vocês vão ter que me emprestar para a gasolina. Para as pessoas que precisam de vacinas, para os restaurantes populares. Não quero ver dinheiro. Há pessoas que estão morrendo. É o mais justo e o povo do Boca se sentirá identificado", acrescentou.

O Boca Juniors pretende continuar reforçando a equipe para a próxima temporada, como, por exemplo, com a chegada de Ricardo Centurión, que já foi 'Xeneize' por uma temporada.

Mas uma das condições para a chegada deles poderia ter sido a saída de Tevez ou Mauro Zárate ou o retorno de Franco Soldano ao Olympiacos, para que o clube argentino comece a estreitar o cerco.