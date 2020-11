'The Sun': City prepara 60 milhões para conseguir Messi em janeiro

Leo Messi é esperado de braços abertos na Inglaterra. E é que esquecer um jogador como a estrela argentina não é fácil, especialmente se o mundo inteiro está ciente de que o craque tem em mente mudar de cenário o mais rápido possível.

Por esta razão, o jornal 'The Sun' já fala sobre a oferta que o Manchester City está preparando para o atacante do Barcelona: entre 50 e 60 milhões de euros para conseguir neste mês de Janeiro a contratação de um dos melhores jogadores da história .

Se assim for, se tornaria o destaque da janela de transferências de inverno, terminando com o ponta de 33 anos jogando pela primeira vez em toda sua carreira na Premier League, após um verão polêmico no Camp Nou, onde acabou não saindo do clube.

Messi não conhece como jogador profissional outra camisa que não seja a azulgrana, deixando de lado, é claro, a albiceleste. Desde que desembarcou na Catalunha, na adolescência, Lionel só teve olhos para o Barça, com o qual conseguiu comemorar 640 gols em 741 partidas oficiais. Com estes números, não podemos dizer que não estamos diante de um dos melhores jogadores do planeta.

Mas não é a única coisa de que fala tal meio britânico, já que, ciente da dificuldade da contratação de Messi, não hesita em acrescentar que o Manchester pode incluir Eric García, o jovem zagueiro que o Barcelona segue há meses, com o único objetivo de baixar o preço final e facilitar os procedimentos.

E sobre esta notícia contundente que surgiu no território inglês, também comentou o jornal 'Marca', que não demorou muito para esclarecer que o Conselho de Administração não tem competência para negociar a venda do capitão, por se tratar de uma decisão de magnitude importante demais.