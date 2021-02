'The Sun' coloca Donnarumma na mira do United

A situação de Donnarumma continua cercada de incertezas. Sua renovação com o Milan não avança, e embora o clube saiba que ainda tem tempo para convencer o goleiro, outros gigantes da Europa se aproximam.

O contrato de Donnarumma expira no próximo dia 30 de junho. O goleiro prometeu escutar as ofertas do clube e fazer o melhor possível.

No entanto, de acordo com o jornal 'The Sun', o Manchester United deseja contar com os serviços do italiano. O motivo, segundo a citada fonte, é que Solskjaer abrirá mão de De Gea ou de Henderson na próxima janela.

A ideia é converter Donnarumma no goleiro da próxima década em Old Trafford, já que o espanhol e o inglês não conseguem convencer o treinador.