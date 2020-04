'The Sun': Giroud disse "sim" à Inter de Milão

Os jogadores que terminam o contrato em junho se preparam para fazer as malas e trocar de camisa. Olivier Giroud é um deles.

A Inter de Milão segue seus passos há muito tempo e, segundo a imprensa britânica, os rumores estão prestes a serem oficiais. 'The Sun' garante que Giroud teria aceitado a proposta da equipe milanesa.

Do mesmo modo, a Inter estaria de acordo com os pedidos do atacante. O jornal britânico não fornece mais informações sobre a oferta em questão ou sobre os números.

Giroud chegou no meio da temporada 2017-18 após mais de cinco anos no Arsenal. Nesta temporada, ele tem três gols em 13 jogos, dos quais foi titular em oito.