'The Sun': Messi recomenda Bielsa para o banco do Barça

Setién foi reafirmado após seu encontro com Bartomeu, apesar do final da LaLiga, e ele continuará até Liga dos Campeões... mas seu futuro depois da competição europeia é desconhecido. Alguns já estão começando a falar de outras opções. E na Inglaterra, eles ligam Marcelo Bielsa à equipe do Barça.

O técnico argentino, que recentemente alcançou a promoção com o Leeds United para a Premier League, já havia estado na LaLiga com o Athletic Bilbao. E agora, como o 'The Sun' diz, ele também pode ter a oportunidade de comandar o Barcelona.

Este jornal britânico garante que foi Leo Messi quem colocou seu nome na mesa da diretiva Barça, pois acredita que Bielsa pode se adaptar ao estilo 'culé' com facilidade.

Uma notícia que não deixou de surpreender tanto em solo inglês, onde uma saída de Bielsa não seria viável agora no meio de um projeto com o Leeds, como na Espanha, especialmente devido ao perfil do 'Loco' e à necessidade de estabilidade do Barcelona.

Enquanto isso, Setién cuida de outros problemas, como a lesão de Araujo, antes de enfrentar o retorno ao trabalho para se preparar para a partida de volta das oitavas da Liga dos Campeões.