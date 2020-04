'The Sun': Pogba quer trabalhar com seu "amigo" Zidane

Os últimos rumores colocam Paul Pogba na Itália, de volta a uma Juventus em Turim, na qual Cristiano Ronaldo se encontra, novamente apoiado por um clube que conhece perfeitamente.

Mas nas últimas horas o interesse do jogador francês em jogar ao lado de Zinedine Zidane voltou a soar, então sua possível chegada ao Real Madrid mais uma vez ativa os alarmes.

Isso é garantido pelo 'The Sun', que destaca como principal motivo a intenção do jogador do Manchester United de estar ao lado de seu "amigo" Zidane, apesar de seu contrato com os ingleses durar até junho de 2021.

O desejo de Pogba de trabalhar sob o comando de 'Zizou' não é novo. De fato, sempre foi o principal motivo de sua chegada hipotética ao Santiago Bernabéu.

"A prioridade de Pogba é deixar o United e assinar pelo Real Madrid neste verão com seu amigo Zidane", pode ser lida no jornal inglês, que exclui que finalmente a equipe de Old Trafford acaba cumprindo seu objetivo de renovar o conceituado meio-campista francês.

"Paul cresceu com Zidane como seu herói e gostaria de jogar por ele em algum momento de sua carreira. Ele já poderia ter jogado pelo Real, mas sentiu que tinha negócios inacabados em Manchester. Paul tem um estilo de ação semelhante ao de Zidane e muito pelo que ele progrediu como jogador de futebol, ele estava aprendendo com 'Zizou'", acrescenta o jornal britânico.