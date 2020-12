'The Times': Diogo Jota está lesionado e perderá o duelo contra o Fulham

Diogo Jota pode perder o jogo da Premier League contra o Fulham devido a uma lesão no joelho. O fato foi revelado por Paul Joyce, jornalista do 'The Times', que acrescentou às suas informações que o Liverpool o tornará público assim que se souber a gravidade do problema físico.

De acordo com esta fonte, o português se lesionou durante o duelo da Champions League contra o Midjtylland. Vale lembrar que ele saiu de campo aos 87 minutos, quando Sadio Mané entrou em seu lugar. Ele não se sentia especialmente incomodado com o choque.

Não se sabe quanto tempo pode ficar longe dos campos de jogo, pois apenas o laudo médico oficial revelará a extensão. As partidas importantes mais próximas dos 'reds' são contra o Tottenham (16 de dezembro) e o Manchester United (16 de janeiro).

Provavelmente, quando sua lesão se tornar pública, Jürgen Klopp falará sobre isso em coletiva de imprensa, como sempre faz. Diogo Jota está sendo muito importante no seu esquema nesta temporada e será, se confirmada, um desfalque muito importante.