'The Times': Mbappé avisa ao PSG que quer ir embora em 2021

Se aproxima mais uma tempestade no mundo do futebol. O jornal 'The Times' publicou nesse domingo que Mbappé teria informado ao PSG que quer deixar o clube no ano que vem.

De acordo com a publicação, o atacante teria comunicado a diretoria de que a 20-21 seria a sua última temporada na capital francesa. A intenção do jogador é não pegar o clube de surpresa e preparar o terreno para uma saída tranquila.

O contrato do atacante vai até 30 de junho de 2022, ele adiantaria a sua saída para que o clube possa receber uma grande quantia, já que o seu valor de mercado ronda os 100 milhões de euros.

Mbappé não parece disposto a renovar o seu contrato e já teria recusado algumas das ofertas realizadas pelo conjunto parisiense. Clubes como Real Madrid, United, City e Barcelona esperam ansiosos o desenrolar dessa história.