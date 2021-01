Theo e Çalhanoglu testaram positivo para COVID-19

A 18º rodada do Campeonato Italiano tem tudo para ser muito interessante. Na parte alta da tabela as coisas estão bem emboladas. O Milan lidera com 40 pontos.

Os 'rossoneri' encaram o Cagliari na segunda-feira e terão dois desfalques importantes. Não poderá contar com Theo Hernández nem com Çalhanoglu. Ambos estão com COVID-19, mas assintomáticos.

"Theo e Çalhanoglu deram positivo nos exames realizados no sábado. O resto do elenco testou negativo', publicou o clube em um comunicado.