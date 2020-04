Theo Hernández no lugar de Kurzawa?

No PSG, eles praticamente assumiram que Layvin Kurzawa vai embora. O zagueiro está sendo disputado: Arsenal e Barça estão interessados em contratar o jogador, que alcançaria um custo zero desde que seu contrato com o clube francês termine em junho.

Os gauleses começaram a vasculhar o mercado em busca de uma substituição de garantias e, de acordo com o 'Le10Sport', teriam focado em Theo Hernández, jogador 'rossonero'.

O do Milan, acreditam no Parc des Princes, tem tudo para substituir Kurzawa. Ele fez uma ótima temporada com a equipe da Lombardia e no PSG eles o querem em sua defesa.

Sua assinatura pode custar ao PSG, acrescenta 'Sport', cerca de 50 milhões de euros. O clube francês estaria disposto a pagar sem nenhum problema: eles consideram que Theo vale a pena.

Em Milão, se uma proposta interessante surgir, serão todos ouvidos. A Ligue 1 está despontando no horizonte de Theo Hernández...