Theo Hernández, quase punido após post contra arbitragem no Instagram

O Milan não saiu nada contente da partida deste domingo contra o Napoli. Os 'rossoneri' perderam por 1 a 0 e protestaram contra o pênalti em Theo Hernández que o árbitro acabou não marcando.

O juiz revisou a jogada no VAR, mas decidiu manter sua decisão de não apitar. O francês, que recebeu a entrada passível de pênalti, depois acabou descontando com uma dura entrada em Victor Osimhen.

No final, o Milan foi derrotado com o gol de Matteo Politano e o lateral-esquerdo desabafou ​​com uma postagem no Instagram. Ele postou um 'story' com a foto do juiz acompanhada de vários emoticons de vômito.

Momentos depois, ele deletou a postagem. Porém, o 'Corriere dello Sport' apontou que ele poderia ter ser punido. Vários meios de comunicação italianos salvaram a imagem e na Serie A estudam se o caso renderá algum tipo de punição.