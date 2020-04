Theo Hernández se vê pronto para jogar a Eurocopa

Theo Hernández vive dias felizes no Milan. Depois de fechar a porta do Real Madrid, a equipe italiana apostou fortemente nele e agora está colhendo as recompensas. Parece tão bom em San Siro que agora estabeleceu um objetivo duplo e ambicioso, como pode ser lido nas páginas de 'La Gazzetta dello Sport'.

Um deles está na lista de convocados de Luis Enrique para a próxima Eurocopa. O adiamento para 2021 foi muito bom para o francês, que está em ascensão e espera continuar fazendo isso quando o futebol recomeçar.

Certamente, ele se destaca como um dos melhores laterais-esquerdo da Serie A e a confiança em seu futebol é mais uma vez notada.

O outro é tornar-se um dos franceses históricos do clube italiano. Essa é a ambição máxima de Theo Hernández, que quer ter sucesso a todo custo no Milan, e até sonha em fazê-lo de mãos dadas com o irmão.