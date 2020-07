Theo relembra sua chegada ao Real Madrid: "Mudou a minha vida"

Ele não alcançou sua melhor versão no Real Madrid, mas será eternamente grato a eles. Theo Hernández deixou algumas boas palavras sobre seu ex-time.

Exatamente três anos atrás o Real Madrid anunciou a chegada de Theo Hernández. O agora 'rossonero' lembrou com alegria da data nas redes sociais.

"A contratação pelo Real Madrid mudou minha carreira. Isso me permitiu competir no topo, evoluir e agora estar no Milan", escreveu Theo.

Recentemente, ele reconheceu que não teve oportunidade de demonstrar do que é capaz no Bernabéu. Mas, apesar de tudo, graças aos merengues, os 'rossoneri' apreciaram seu talento e o levaram diretamente a Milão, onde triunfa com seu futebol de alta qualidade.