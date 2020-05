'Coutinho é um fenômeno e deveria ficar', diz Thiago

O futuro de Philippe Coutinho deve ser um dos assuntos que mais movimentarão a janela de transferências. Antes mesmo do período de negociações entre clubes começar, o brasileiro já causa um grande barulho em diversos times e ligas da Europa.

O Bayern de Munique, quando acertou com o Barça o empréstimo por uma temporada, acertou também uma opção de compra para manter o jogador. Porém, o clube não deve excercer essa opção e Coutinho deve voltar ao Barcelona. Mas, se dependesse de Thiago Alcântara, o brasileiro ficava na Baviera.

"Espero que siga conosco na próxima temporada. Eu gosto de jogar com os melhores jogadores e ele é um fenômeno", disse o meio-campista espanhol ao canal La Vanguarida.

Para que o desejo de Thiago se cumpra, o Bayern deve abrir os cofres. A opção de compra foi fixada em 120 milhões de euros, valor considerado alto demais diante das circunstâncias atuais.

Quique Setién já afirmou que gostaria de contar com Coutinho na próxima temporada, mas o clube deve procurar outro destino para o jogador. Diversos times ingleses já manifestaram interesse no futebol do brasileiro, entre eles o Chelsea, em um negócio que poderia envolver o francês N'Golo Kanté.

O próprio Coutinho já deixou claro que gostaria de voltar a atuar na Premier League, onde foi feliz com o Liverpool. O Newcastle, possível novo rico do futebol inglês, pode fazer uma oferta para que o meio-campista seja uma das referências do time nesta nova fase.