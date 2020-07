Thiago Alcántara está pronto para a Premier, diz Guardiola

Que Thiago é um jogador de quem Klopp realmente gosta e não é mais uma novidade. As informações mais recentes indicam que o contrato entre as duas partes está completo. O 'o.k.' estaria faltando Bayern para a operação.

No entanto, apesar da clareza do técnico alemão, algumas pessoas duvidam que as exigências físicas da Premier League e do jogo do Liverpool combinam com um jogador tão técnico quanto Thiago.

Guardiola saiu em sua defesa. O treinador catalão do Manchester City o apoia: "Não há dúvida sobre isso. Um jogador que joga no Barcelona e no Bayern de Munique pode jogar na Premier League. Sim, é claro que ele pode jogar".

O Bayern quer cerca de 40 milhões de euros. Mas a operação pode ser fechada por menos. E a pressão exercida por Thiago para sair poderia ser a chave para decidir as negociações.

Embora Guardiola ainda não saiba o que Thiago vai decidir, quem já comandou no Barcelona e no próprio Bayern de Munique, o que está claro é que para ele "ele é um jogador excepcional".