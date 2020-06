Thiago Alcântara no Liverpool? Filho de Mazinho deve deixar Bayern

O meio-campista Thiago Alcântara não renovará o seu contrato com o Bayern. Aos 29 anos, o jogador tem vínculo com o Bayern até junho de 2021 e vê a próxima janela de transferência como a última para trocar de time e ter uma nova experiência na Europa.

Diante deste cenário, o Liverpool surge como o provável destino para Thiago. O jornal alemão Sport Bild afirmou que os Reds ainda não fizeram proposta, porém Jürgen Klopp gostaria muito de contar com o experiente e talentoso meio-campista no elenco.

Thiago é filho de Mazinho e tem nacionalidade brasileira, mas escolheu atuar pela seleção espanhola. Ele foi revelado pelo Barcelona e está no Bayern desde 2013, quando o clube bávaro pagou cerca de 25 milhões de euros para contratá-lo. Seu irmão, Rafinha, já vestiu a camisa do Brasil e participou da campanha do ouro olímpico em 2016.

O atual valor do jogador gira em torno aos 48 milhões de euros (R$ 280 milhões). O jogador participou de 35 jogos na atual temporada, marcou 3 gols e deu duas assistências.

Enquanto o Bayern já garantiu o título da Bundesliga, o Liverpool ainda tenta se confirmar como campeão da Premier League. Os Reds enfrentam o Crystal Palace nesta terça-feira, 24 de junho, às 16h15, em Anfield.