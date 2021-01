"Thiago arrasta o time e não joga como o Liverpool"

Thiago Alcántara tem recebido muitos elogios pelo futebol que fez nos primeiros meses no Liverpool, mas há quem não siga a opinião da maioria.

É o caso de Dietmar Hamman, que em hipótese alguma aprova o estilo do jogador espanhol. “A dinâmica do time muda quando Thiago está em campo e eu não acho que ele esteja melhor. Ele fica melhor quando o time tem muita posse de bola e isso é tudo que o Liverpool não tem feito nesses anos. Ele arrasta o time e não joga como o Liverpool ", disse ele em poucas palavras coletadas pelo 'AS'.

"O Liverpool teve meio-campistas que trabalham duro que não são tão habilidosos como Thiago, mas dão a bola para Mané e Salah. Se for esse o caso, eles são muito difíceis de parar", continuou.

O ex-'red' destacou que o Bayern nunca disse que ele era um jogador fixo e que, embora seja muito ágil e tenha qualidade, não é o melhor para o Liverpool.

"Vou ser cauteloso com Thiago. Além disso, ele joga um estilo de futebol diferente. O Liverpool sempre foi muito bom quando não tem posse de bola, recupera e ataca rápido. Ele não é esse tipo de jogador", concluiu.