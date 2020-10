Coudet já observava Thiago Galhardo desde 2018

Thiago Galhardo vem sendo um dos grandes destaques do Internacional e do Campeonato Brasileiro de 2020. Porém, o nível de atuação do atacante pegou muitos de surpresa.

Contratado em janeiro deste ano pelo Colorado, o jogador chegou do Ceará como uma aposta, longe de estar entre os favoritos para ser o goleador do Brasil na temporada. Mas esse não foi o caso de Eduardo Coudet, que já estava de olho nele desde 2018, quando ainda era treinador do Racing.

Em entrevista ao programa 'Bem Amigos', do 'SporTV', o treinador argentino revelou que conheceu o potencial de Thiago Galhardo na Libertadores da América de 2018, quando o Racing caiu no mesmo grupo que o Vasco da Gama.

Na época, Galhardo ainda estava longe de ter o mesmo destaque de hoje, tanto que nem chegou a entrar em campo na partida de ida, que terminou com vitória dos argentinos por 4 a 0. No jogo de volta, o artilheiro do Brasileirão foi titular, mas jogando mais recuado, como um meia, e foi peça importante no empate por 1 a 1 em São Januário.

Mesmo mostrando seu cartão de visitas a Eduardo Coudet na partida, o atacante não teve uma grande temporada pelo Vasco, e terminou negociado com o Ceará, em 2019. Pelo novo clube, Galhardo fez um bom Brasileirão em 2019 e voltou a chamar a atenção de equipes maiores. Então, no início desta temporada, quando Coudet soube que o Inter estava de olho no jogador, não exitou em aprovar a contratação.

“Eu já conhecia [Thiago], o enfrentei com o Racing na Libertadores. Eu já imaginava ele jogando como um segundo atacante. Gosto de jogar com dois homens na frente, e achava que ele poderia ser um bom companheiro para Guerrero”, explicou o treinador.

E jogando mais próximo à área com Coudet, Thiago Galhardo deslanchou. Foi aos poucos deixando de ser apenas uma aposta para assegurar sua vaga no time titular do Inter, fazendo dupla de ataque com Guerrero.

Então, o centroavante peruano acabou sofrendo uma séria lesão no joelho direito. Com sua ausência, Galhardo passou a jogar como referência no ataque, e começou a marcar mais gols do que nunca.

“Ele se adaptou à função muito bem. Depois precisamos que ele jogasse como centroavante, então era um jogo mais posicional para ter uma referência, e ele também vinha fazendo esse papel muito bem com a ausência de Paolo [Guerrero], em outra posição”, destacou o argentino.

Seja como referência no ataque, ao lado de Guerrero ou de Abel Hernández, o camisa 17 não cansa de balançar as redes. Até o momento, já foram 15 gols em 17 partidas, apenas no Brasileirão. Mas apesar de reconhecer o talento de seu atleta, Coudet prefere destacar o coletivo do Internacional como o grande motivo para o momento iluminado de Galhardo.