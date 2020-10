Thiago Galhardo, no caminho de ser o maior artilheiro do Inter nesta década de Brasileirão

O Internacional bateu o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, e colocou um fim à sequência de quatro partidas sem vitórias (vinha de dois empates e o mesmo número de derrotas) na competição. O resultado leva o Colorado à vice-liderança, a dois pontos do Atlético-MG, e foi garantido graças a dois gols daquele que é o melhor jogador na equipe treinada por Eduardo Coudet: Thiago Galhardo.

O meia que, sob o comando do argentino, avançou de vez para a posição de atacante mostrou presença de área para, no primeiro tempo, fazer os dois gols da equipe gaúcha. Chegou à vice-liderança na artilharia do Brasil em 2020, com um total de 17 tentos, e se isolou ainda mais como máximo goleador desta edição do Brasileirão, com 12 bolas nas redes.

A marca é expressiva por várias razões - além da qualidade que o jogador de 31 anos vem apresentando. Pelo histórico anterior de Galhardo, que vive seu auge no Inter depois de uma carreira rodando por inúmeras equipes brasileiras, e pela expectativa de colocar o camisa 17 na briga para ser um dos maiores artilheiros do Inter na história de uma temporada de Brasileirão.

Com 12 gols até aqui, Galhardo já se coloca como o maior artilheiro do Inter na Série A desde 2012 e está a caminho de superar os 14 que Leandro Damião fez em 2011 – a melhor marca de um jogador colorado nesta década. No século XXI, o recorde é de Rafael Sóbis, dono de 19 tentos no Brasileirão de 2005.

O maior artilheiro do Inter em uma única edição de Campeonato Brasileiro é Christian, que em 1997 marcou 23 gols. É uma marca muito difícil para Galhardo alcançar, mas em 2020 ele tem mostrado que não dá mais para duvidar de suas capacidades artilheiras.