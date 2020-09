Galhardo supera recorde e faz o Inter sonhar no Brasileirão

Thiago Galhardo segue impressionando pela forma decisiva com a camisa do Internacional. E a mais nova vítima foi justamente o clube onde havia feito o maior número de gols em toda a sua carreira, desempenho que ajudou a equipe gaúcha a apostar em sua contratação para a atual temporada.

Em 2019, Galhardo havia feito 12 gols em 34 jogos. Um deles foi justamente sobre o Inter, em um duelo especial para o meia-atacante pela lembrança de sua avó, que na época passava por dificuldades. Vivendo o melhor momento de sua carreira agora no Inter, com o número 17 às costas justamente em homenagem à avó – que faleceu em novembro do último ano – Galhardo marcou duas vezes contra o Ceará, pela nona rodada do Brasileirão 2020, e bateu o próprio recorde da carreira: com a camisa colorada já são 13 tentos em 25 duelos.

Ao celebrar o primeiro gol, as lágrimas foram para a avó; no segundo, preferiu não comemorar em respeito à ex-equipe. Artilheiro do Brasileirão, inclusive tendo sido eleito o melhor jogador de agosto na Série A, o meia-atacante de 31 anos celebrou o momento e repetiu o discurso que faz o torcedor colorado sonhar com o título.

“Passa um filme na minha cabeça. No Inter x Ceará do ano passado que eu fiz o gol lá em Fortaleza, eu estava num momento crítico da vida com minha vó. Quando faço os gols ela vem na minha cabeça, a estrela que tanto me ilumina e eu peço a Deus que ela me abençoe. Naquela época eu não queria jogar, hoje (quinta) eu posso fazer um gol e dedicar a ela. Estou muito feliz”, disse após o jogo.

“Tenho objetivos. Para a gente ficar marcado em um clube temos que terminar ciclos e conquistar títulos, e este é o meu objetivo no Internacional”, completou.

O Internacional é o líder isolado do Brasileirão, com 20 pontos conquistados em nove rodadas.