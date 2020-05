Thiago, Hummels e Gnabry podem desfalcar no clássico

Thiago Alcântara é uma das dúvidas mais importantes que o Bayern de Munique tem para o confronto vital da terça-feira contra o Borussia Dortmund, vice-líder que está a com desvantagem de quatro pontos. O meio-campista não jogou contra o Eintracht e sua volta ainda é incerta.

Não é o único que pode ficar de fora. Serge Gnabry jogou apenas cerca de 30 minutos contra o Eintracht Frankfurt e não se exercitou no domingo. Suas condições físicas e o ótimo desempenho da equipe contra o time de Frankfurt sem o jovem podem levar Flick a apostar em uma escalação sem Gnabry.

No Borussia Dortmund, Mats Hummels, líder da defesa e ex-jogador do concorrente ao título, teve que ser substituído no intervalo do jogo contra o Wolfsburg. E o que parecia uma mudança de precaução pode ser algo mais sério.

"Falei brevemente com o médico da equipe. Mats está com dor no tendão de Aquiles. Esperamos que ele possa jogar na terça-feira", disse Michael Zorc, diretor de futebol do Borussia Dortmund.

Faltam pouco mais de 24 horas para a partida, e as equipes técnicas e físicas seguem avaliando a recuperação de seus jogadores para montar suas estratégias com as peças disponíveis.