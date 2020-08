Thiago já teria se despedido do Bayern de Munique

Thiago está prestes a trocar a Alemanha pela Inglaterra. Na Premier, o Liverpool espera pelo jogador.

Segundo o 'TalkSPORT', Thiago teria até se despedido do Bayern. O jogador quis se despedir de seus companheiros antes de partir para sua nova vida.

O meio citado afirma que Klopp está "desesperado" para ter Thiago em sua equipe. Bastaria que ambas as partes chegassem a um acordo econômico para que sua transferência para o Liverpool se tornasse oficial. Liverpool poderia contratar os serviços de Thiago, estima 'TalkSPORT', por um valor que rondaria os 27 milhões de euros.

Além disso, 'RMC Sport' acrescenta que o jogador já deve ter encontrado uma casa em Liverpool e que vai assinar por quatro temporadas com a equipe inglesa.

No momento, Thiago continua com o Bayern. E isso que a temporada ainda nem acabou para a equipe da Baviera: eles estão na semifinal da Champions League. Eles são os favoritos claros depois de deixar o Barça de fora por um 2-8.

De acordo com tal meio, não há dúvida de que Thiago vai acabar no Liverpool. Neste verão, ele fará as malas em direção a Anfield.