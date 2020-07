Thiago já teria se despedido... inclusive dos árbitros

Thiago Alcântara está mais fora do que dentro do Bayern de Munique. Durante semanas, sua saída para o Liverpool tem sido tratada como garantida. De acordo com 'Kicker', apesar de nenhum acordo de transferência ainda ter sido fechado, o jogador já se despediu.

O meio-campista não teria apenas comunicado aos colegas de equipe que está deixando o clube, mas também teria se despedido dos árbitros. O adeus oficial após sete anos de sua chegada ocorrerá depois da disputa da Liga dos Campeões.

A publicação afirma que o atleta agradeceu os juízes da Bundesliga e fez um elogio, classificando-os como "os melhores árbitros". Na próxima temporada, Thiago deverá vestir a camisa do Liverpool, tendência que já inicia debates sobre como encaixá-lo no time de Jürgen Klopp.

Os alemães querem cerca de 40 milhões de euros, mas a operação pode ser fechada por menos. O espanhol foi peça importante no Bayern de Munique nesta temporada, como já era desde 2013, quando deixou o Barcelona.

Algumas lesões o atrapalharam, mas a paralisação do futebol pela Covid-19 o ajudou a terminar a Bundesliga dentro de campo para ajudar na conquista de mais um título pelo gigante da Baviera.