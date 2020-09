O Gigante da Colina ficou no 0 a 0 com o Botafogo, resultado insuficiente para avançar na Copa do Brasil 2020. Agora, o Vasco se prepara pensando no jogo desse domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino pela 12ª rodada do Brasileirão.

Confira no vídeo um trecho da entrevista de Thiago Kosloski, substituto do técnico Ramon, falando sobre o fator psicológico neste momento da equipe.