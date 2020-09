Thiago Larghi acredita em reação do Goiás para sair da lanterna

O Goiás ficou no empate com o Coritiba pelo placar de 3 a 3 em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

Os gols do Coxa foram marcados por William Matheus e Sabino. O time esmeraldino marcou com Rafael Moura, Ignácio Jara e Sabino, contra.

Com o resultado, o Goiás segue na lanterna, com cinco pontos, e receberá o Inter no domingo. O Coritiba agora é o 16º colocado na tabela, soma oito pontos e já pensa na partida do sábado, fora de casa, contra o Athletico Paranaense.

Confira no vídeo um trecho da entrevista do técnico do esmeraldino. Thiago Larghi vê com normalidade as dificuldades nesse início de trabalho, mas confia na resposta do time para reagir na tabela.