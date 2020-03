Thiago Larghi, ex-auxiliar de Mourinho... quem será o novo técnico do Vasco?

Enquanto o mundo vive em meio a pandemia do novo coronavírus, com as competições de futebol suspensas, o Vasco ainda se vê com uma missão a ser cumprida: encontrar um novo treinador para ocupar a vaga deixada por Abel Braga.

Segundo o site Globoesporte.com, ao contrário do que vinha fazendo recentemente, ao apontar nomes consagrados e mais experientes, como Vanderlei Luxemburgo e o próprio Abel Braga, desta vez o Gigante da Colina busca um perfil emergente. Além disso, o mais importante seria estar ciente e de acordo para trabalhar em meio às dificuldades financeiras que o clube vive.

Eduardo Barroca, treinador que despontou no Botafogo e atualmente está no Coritiba, foi um dos primeiros alvos, mas preferiu seguir no Paraná. Confira, abaixo, outros candidatos ao cargo de técnico do Vasco.

Thiago Larghi

Ex-técnico do Atlético-MG, Thiago está sem clube desde sua demissão do Galo, na reta final de 2018. Aos 38 anos e em busca de novos desafios, preenche o perfil requerido pela diretoria vascaína.

Outro jovem que está sem clube. Desde sua demissão do Corinthians, em 2018, Jair está sem clube e busca nova oportunidade após realizar cursos. O treinador de 41 anos tem, a seu favor, o trabalho feito no Botafogo entre 2016 e 2017, quando levou um grupo considerado como mediano até as quartas de final da Copa Libertadores.

José Morais

Ex-auxiliar de José Mourinho, o português de 55 anos acabou de ser campeão na Coreia do Sul. Segundo a Rádio Tupi, foi oferecido ao Vasco.

Outros que teriam sido oferecidos ao Gigante da Colina teriam sido Argel Fucks e Milton Mendes. Este último já tem passagem por São Januário, tendo treinado o time em 2017.

Ídolo do clube como jogador, Ramón trabalha no Vasco e poderia ficar definitivamente caso o clube não consiga outro nome para ocupar a vaga que era, pela última vez, de Abel Braga.