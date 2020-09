Técnico do Goiás falou após empate por 2 a 2 com Ceará. DUGOUT

Técnico do Goiás falou após empate por 2 a 2 com Ceará. A equipe esmeraldina saiu na frente, sofreu a virada, mas conseguiu empatar nos acréscimos. O duelo contra o Ceará foi válido pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro 2020.