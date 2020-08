Thiago Larghi comentou sobre Tadeu e destacou a confiança que tem no goleiro. DUGOUT

Confira a entrevista de Thiago Larghi após a eliminação do Goiás para o Vasco nos pênaltis na terceira rodada da Copa do Brasil de 2020. O treinador fez questão de reforçar sua confiança no goleiro Tadeu após a partida.