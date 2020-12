Flamengo dá início ao planejamento de 2021

Depois das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Flamengo entrou fundo no planejamento para a temporada 2021. A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor executivo de futebol, têm trabalhado bastante nos últimos dias com foco total na formulação do elenco para a próxima temporada.

Depois de concluírem a situação de Pedro, comprado junto à Fiorentina por 14 milhões de euros, eles conseguirem definir a situação de Diego Alves, que vivia um imbróglio quanto a renovação. O contrato do goleiro terminaria no dia 31 de dezembro, na reta final do Campeonato Brasileiro, e estava difícil as partes chegarem em um acordo. No entanto, nenhum dos dois lados desistiram de se acertar.

Na última quinta-feira (17), em reunião no Rio de Janeiro, Flamengo e Diego Alves entraram em acordo para estender o contrato por mais uma temporada. A demonstração de carinho e importância do elenco e de Rogério Ceni quanto ao camisa 1 foram fundamentais para que ambos os lados se acertassem.

A próxima missão está bem perto de ser concretizada. O Flamengo encaminhou a renovação do empréstimo de Thiago Maia, que ficará no clube até dezembro de 2021. A notícia foi trazida pelo GE e confirmada pela Goal. O Lille, da França, concordou em arcar com os salários do volante enquanto ele estiver lesionado desde que o Rubro-Negro mantenha as condições de prioridade de compra no término do empréstimo.

Sendo assim, em dezembro de 2021, o Flamengo poderá definir se mantém ou não Thiago Maia no clube. Caso opte por sim, terá que desembolsar 7 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta.

A previsão de retorno do volante é para agosto, mas há quem acredite que a recuperação do jogador, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, depois de romper os ligamentos, poderá levar menos tempo.

Se o final foi feliz para Pedro e deve ter o mesmo caminho com Thiago Maia, o mesmo não podemos dizer de Pedro Rocha. Pouco aproveitado por conta das várias lesões que teve, o atacante não vai ter seu empréstimo renovado. O Flamengo até que pensou em seguir com ele, ao menos até o final do Brasileirão, mas o Spartak Moscou, dono dos direitos do atleta, só topava se fosse pelo menos até junho.

Nada feito e Pedro Rocha já tem até data para se reparesentar ao clube russo. No dia 12 de janeiro, ele deve estar em Moscou para definir o futuro.

Quem também não ficará no clube é Lincoln, o atacante já está afastado do profissional e nesse momento treina com a categoria de base. O Flamengo aguarda uma oferta pelo jogador e pretende negocia-ló o mais rápido possível.

EMPRESTADOS QUE SERÃO UTILIZADOS

Sem previsão de investimentos altos, pelo menos para os primeiros meses de 2021, o Flamengo já sinalizou que vai aproveitar alguns jogadores emprestados como no caso de Hugo Moura. A pedido de Rogério Ceni, o volante que está no Coritiba até o final do Campeonato Brasileiro, retorna ao clube e será aproveitado pelo treinador no ano que vem.

O mesmo acontecerá com o jovem Yuri César, que trabalhou com Rogério Ceni no Fortaleza. O atacante de 20 anos também só volta ao término do Campeonato Brasileiro, mas será reitegrado ao elenco profissional do Flamengo e utilizado por Rogério Ceni na temporada 2021.