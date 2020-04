VÍDEO: Thiago Maia se diz à disposição de Jorge Jesus

Um dos maiores reforços do Flamengo para esta temporada, o volante Thiago Maia sempre se mostrou bastante grato por estar defendendo o clube pelo qual começou a torcer já na infância.

O clube carioca vai entrar em férias coletivas nessa quarta-feira e o prazo é para que durem até o dia 20. Porém, tudo dependerá de como avança a pandemia do COVID-19 e como os órgãos responsáveis do Brasil agirão a respeito.

Na entrevista abaixo, mostramos um pouco de como o brasileiro se coloca à disposição do técnico Jorge Jesus para experimentar outras posições no campo. Um jogador que, com certeza, dará muitas alegrias ao torcedor carioca.