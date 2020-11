Thiago Maia sofre lesão nos ligamentos e é problema para Flamengo e Lille

Mais problemas para o treinador Rogério Ceni! Nessa terça-feira o clube carioca divulgou a lista de relacionados para a partida decisiva contra o São Paulo pela Copa do Brasil e o nome de Thiago Maia não estava entre os convocados.

O clube carioca informou que o meia sofreu uma lesão no joelho. "Thiago Maia sofreu lesão ligamentar grave no joelho esquerdo. Departamentos Médicos de Flamengo e Lille debatem a conduta do tratamento", escreveu o clube.

No mesmo informe, o clube carioca informou que Gabriel Barbasa sofre com uma "fadiga acentuada na coxa esquerda" e também não estará a disposição de Ceni.