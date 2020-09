Thiago Neves é a principal contratação do Sport para a temporada. O novo reforço do Leão se diz pronto já para estrear contra o Fluminense, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o jogador, ressaltando os pontos que o fizeram aceitar a proposta da equipe nordestina.