O Sport recebeu o Athletico-PR neste domingo e garantiu mais três pontos, voltando a vencer após cinco jogos e afundando o adversário na zona de rebaixamento. Com a vitória, o time pernambucano sobe para a 11ª posição da tabela e soma 24 pontos.

Após a partida, Thiago Neves concedeu entrevista coletiva e falou sobre a homenagem feita a seu avô na comemoração do gol. Confira no vídeo acima o depomiento do meio-campista.